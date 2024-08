Reichlich Regional- und Oberliga-Erfahrung Namhafte Verstärkungen für den MSV Düsseldorf

Der 32-jährige Außenverteidiger wurde im Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Mönchengladbach ausgebildet. Für den VfL Bochum stand der Linksfuß sogar zweimal in der Zweiten Liga auf dem Rasen. Das ist aber schon zwölf Jahre her. Die längste Zeit im Seniorenbereich verbrachte Stevens beim SV Straelen mit dem er von der Landes- bis in die Regionalliga West durchmarschierte. Insgesamt stehen für ihn 176 Partien in Liga vier in der Vita. Zuletzt war Stevens je ein halbes Jahr in der Oberliga für den TSV Meerbusch und den FC Büderich am Ball.