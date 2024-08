Aufgebot umfasst nun elf Akteure Mit diesen beiden Spielern komplettieren die ART Giants ihren Kader

Gut fünf Wochen vor dem Saisonstart in der 2. Basketball Bundesliga Pro A finalisieren die ART Giants ihren Kader: Die US-Amerikaner Dylan Robertson und D.J. Hanes werden das Team verstärken.Robertson ist auf der Center-Position zu Hause und spielte in der vergangenen Saison bei Enosis Neon Paralimni in der zypriotischen Liga. Dort kam der 24-Jährige durchschnittlich auf 6,7 Punkten und 8,3 Rebounds. Diese Präsenz unter dem Korb war den Düsseldorfern bei der Verpflichtung des 2,08-Meter-Hünen wichtig, wie Trainer Andac Yapicier betont: „Dylan bringt alles mit, was wir uns von einem Center wünschen: Größe, Stärke und eine unglaubliche Präsenz unter dem Korb. Er hat uns nicht nur durch seine physischen Fähigkeiten, sondern auch durch seine mentale Stärke und sein taktisches Verständnis überzeugt. Wir freuen uns darauf, mit ihm zu arbeiten und ihn in unser Team zu integrieren.“