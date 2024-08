Trainer Fazeli mit Personalsorgen Diese beiden Leistungsträger fehlen dem TV Kalkum-Wittlaer beim Saisonstart

Die Verantwortlichen hielten in der Sommerpause vor allen Dingen nach Offensivkräften Ausschau. „Aufgrund der Verletzung von Nico Pesch mussten wir in diesem Bereich reagieren“, betont Trainer Fazeli. Vom Bezirksliga-Absteiger Rather SV kamen Arlind Sulejmani und Jacob Julius Schwalbach im Doppelpack. Sulejmani zählte in Rath zu den torgefährlichsten Spielern. Ein eher noch unbeschriebenes Blatt ist Arsen Konoval, der von der zweiten Mannschaft der SG Unterrath losgeeist werden konnte. „Ich habe selten einen so athletischen Spieler gesehen“, schwärmt Fazeli vom 21-jährigen Ukrainer, der in der Kreisliga B zuletzt 16 Treffer in 21 Spielen erzielte.