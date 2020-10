Galopp : Lokalmatador gewinnt den Großen Preis

Düsseldorf Der Große Preis der Landeshauptstadt Düsseldorf, der zum 100. Mal ausgetragen wurde, ging überraschend an Lokalmatador Wonnemond, den Sascha Smrczek noch einmal in die richtige Form gebracht hat. Denn der Siebenjährige schien eigentlich schon über den Höhepunkt seiner Karriere hinweg zu sein.

„Das ist ja heute fast so wie an normalen Tagen“, kommentierte gestern ein Besucher auf der Grafenberger Rennbahn. Denn erstmals in diesem Jahr waren tausend Besucher zugelassen. Sie sorgten am finalen Renntag der Saison für entsprechend gute Stimmung. Zumal es zur großen Überraschung aller eine Heimsieg beim Hauptereignis des Tages gab. Denn der Große Preis der Landeshauptstadt Düsseldorf, der zum 100. Mal ausgetragen wurde, ging an den Lokalmatador Wonnemond, den Sascha Smrczek noch einmal in die richtige Form gebracht hat. Denn der Siebenjährige schien eigentlich schon über den Höhepunkt seiner Karriere hinweg zu sein. „Aber Düsseldorf ist halt seine Bahn“, sagte Smrczek, „der Regen der letzten Tage hat ihm auch in die Karten gespielt. Und bei den letzten Starts hat sich gezeigt, dass er wieder da ist.“ Der einstige 9000-Euro-Jährlingsankauf von einer Auktion in Baden-Baden hat in seiner bemerkenswerten Rennlaufbahn jetzt fast 600.000 Euro für den südwestdeutschen Rennstall Frohnbach von Klaus Wilhelm gewonnen, eine ganz eigene Erfolgsstory. Dennis Schiergen im Sattel des Wallachs ritt am Ende einen sicheren Sieg gegen Schwesterherz unter Andrasch Starke heraus, der aus England angereiste Favorit Stormy ­Antarctic war früh chancenlos.