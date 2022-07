Düsseldorfer spielen Masters : In nur einem Jahr in die Weltspitze des 3x3-Basketballs

Die 3x3-Basketballer des Düsseldorfer Teams LFDY jubeln über den Gewinn der deutschen Meisterschaft: Leon Fertig (v.l.), Lukas Zemer, Philip Hecker und Emil Loch. Foto: RP/lfdy

Düsseldorf Deutscher Meister, WM-Starter, jetzt das Ticket fürs Masters-Turnier in Lausanne - die Düsseldorfer 3x3-Basketballer von LFDY haben sich in einem Jahr nach oben gespielt. Wie das gelang und was die nächsten Schritte sind.

Es standen noch genau drei Sekunden auf der Uhr. Drei Sekunden. 20:20 hieß es im Halbfinale des 3x3-Turniers im kroatischen Lipik. Die Düsseldorfer hatten den Ball, das Team aus Fribourg aus der Schweiz musste verteidigen. Doch gegen Alan Boger fand es kein Rezept. Ein letzter Wurf, ein letzter Punkt, filmreif in der letzten Sekunde. 21:20 für Düsseldorf. Finale.

„Danach sind alle Dämme gebrochen“, erinnert sich Trainer Kevin Magdowski. Zwar verlor sein Team später das Finale gegen die Weltmeister aus Serbien, aber das störte niemanden. Durch den Einzug ins Endspiel des Challenger-Turniers qualifizierten sich die Düsseldorfer 3x3-Basketballer erstmals für ein Masters-Turnier. Ende August steigt das in Lausanne in der Schweiz. Dann sitzt das Team, das unter dem Namen des Düsseldorfer Modelabels „Live Fast Die Young“ (LFDY) spielt, am Tisch mit den ganz Großen der Szene. Für Magdowski steht fest: „Wir sind in der erweiterten Weltspitze angekommen.“

Info Auf Rang 14 der Weltrangliste Das Düsseldorfer 3x3-Team LFDY besteht aus sechs Basketball-Profis: Alan Boger, Kevin Bryant, Shawn Gulley, Bastian Landgraf, Niklas Geske und Leon Fertig. Vier bis fünf davon fahren jeweils zu einem Turnier. Trainiert und gespielt wird das ganze Jahr über. Mittlerweile haben sich die Düsseldorfer auf Rang 14 der Weltrangliste nach oben gearbeitet.

Erst knapp ein Jahr ist es her, dass sich in Düsseldorf ein Verein für 3x3 gründete – für die Straßenvariante des Basketballs, die seit Jahrzehnten auf Freiplätzen in aller Welt zu Hause ist. Gespielt wird mit drei Spielern pro Team, auf einen Korb, für maximal zehn Minuten. Das ist unheimlich schnell und dynamisch. Und das ist irgendwie lässiger als der alte 5x5-Basketball in der Halle mit seinen Ligen und Verbänden und Spielplänen. 3x3 kommt von der Straße, gespielt wird unter freiem Himmel, gern mitten in der Stadt, meist legt im Hintergrund ein DJ auf. Wie eine Party im Viertel soll das sein, was für social-media-taugliche Bilder und Videos sorgt.

Ganz so unbekümmert ist es an der Leistungsspitze natürlich nicht mehr. Dort sind ausschließlich Profis am Werk, die zwar nicht in Ligen spielen, aber fast jedes Wochenende zu Turnieren unterwegs sind. Seit 2012 gibt es die „Fiba 3x3 World Tour“ des Weltverbandes. Man habe damals versucht, „das Freiheitsgefühl mitzunehmen, aber zu strukturieren“, hat Emre Atsür, Manager des Düsseldorfer Teams, letztens im „Sportradio Deutschland“ erklärt. Da war das nächste Ziel längst erreicht: 2021 in Tokio feierte 3x3 seine olympische Premiere.

Auch 2024 in Paris wird auf einen Korb um Gold gespielt. Und dann wollen die Düsseldorfer dabei sein. Denn die sind Vereins- und Nationalteam in einem. Das war von Beginn an so, dennoch begleitete Trainer Magdowski, Manager Atsür und Stadtdirektor Burkhard Hintzsche im Juni 2021 Skepsis, als sie die Pläne vorstellten. Man wolle Düsseldorf „zur 3x3-Hauptstadt machen und international für Furore sorgen“, versprach Hintzsche. Seitdem stecken die Stadt und Sponsor LFDY Geld in das Team. Aber in Düsseldorf wurden ja schon viele Luftschlösser gebaut, gerade im Sport. Doch Stand jetzt kann man sagen: Das 3x3-Projekt funktioniert. Seit Monaten fliegt das Team umher, spielte schon in zahlreichen Ländern in Europa, in Israel und sogar in der Mongolei.

Erst gewann es Achtung, dann Spiele und Turniere. Vor ein paar Wochen war LFDY erstmals bei der WM, kam in Belgien auf Platz elf. Parallel wurden die hauseigene U23 und die Frauen in Berlin Deutsche Meister. Und wenn an diesem Wochenende in Frankfurt die U18-Meisterschaften ansteht, sind gleich vier Teams aus Düsseldorf dabei. Nebenbei hat der Klub bereits Kooperationen mit Schulen und sozialen Einrichtungen sowie eine eigene Turnierserie mit Hobbyteams auf die Beine gestellt. Gesucht hat er dafür auf den Freizeitplätzen in der Region. Das Ziel: seinen festen Platz in der bislang kaum organisierten Szene bekommen und den jungen Sport insgesamt nach vorne bringen.