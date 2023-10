Feldhockey Die beste Torjägerin der Bundesliga

Lisa Nolte musste in den sauren Apfel beißen und ihre Teamkollegin in der Sturmspitze vertreten. Wie sich herausstellt, ist das Obst gar nicht so schwer verdaulich. Das liegt zum einen an der Erfolgsquote: Mit neun Treffern in sieben Spielen hat Nolte die Hälfte aller DHC-Tore erzielt. Damit thront die Studentin an der Spitze der Bundesliga-Torjägerliste. Zum anderen liegt der gelernten Mittelfeldspielerin die Rolle unmittelbar vor dem gegnerischen Tor. „Mir geht‘s im Moment super! Tore schießen hat mir immer schon Spaß gemacht, darüber freut sich ja jeder. Ich bin oft im richtigen Moment zur Stelle. Im Sturm ist es ja auch meine Aufgabe dafür zu sorgen, dass der Ball im Kasten landet. Außerdem schieße ich auch die ein oder andere Strafecke.“ Ohne geschlossene Teamleistung sei ihre Erfolgsquote aber undenkbar. Luft nach oben sei trotz aller Fortschritte, das Team befinde sich schließlich aufgrund einiger personeller Veränderungen noch im Findungsprozess.