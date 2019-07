Frauen-Handball : Lina Klinnert verstärkt Fortunas Damen

Düsseldorf Eigentlich wollte sie ihre Karriere beenden, doch Verantwortlichen der Fortuna bemühten sich so sehr um sie, dass Klinnert doch weitermacht.

Die Drittliga-Handballerinnen der Fortuna haben nach ihrem Aufstieg eine zweitligaerfahrene Kreisläuferin verpflichtet. Nach Niki Münch und Sina Söntgen ist es den Verantwortlichen des Klubs gelungen, Lina Klinnert vom HSV Solingen-Gräfrath in die Landeshauptstadt zu lotsen. Sie soll den Abgang von Maria Grimberg kompensieren. „Lina wird uns mit ihrer Erfahrung ein ganzes Stück weiterbringen. Sie ersetzt Maria und bildet in der neuen Saison mit Kira Eickerling unser Kreisläuferduo“, sagt Fortuna-Trainerin Ina Mollidor. „Außerdem fehlte uns ein robuster Spielertyp wie Lina. Und sie ist zudem im Rückraum einsetzbar.“

Klinnert wurde in Engelskirchen geboren und spielte bislang für den TV Bergneustadt, den TV Strombach, Fortuna Köln sowie Solingen-Gräfrath und den TV Beyeröhde. Als sie von 2016 bis 2018 für den TVB in Wuppertal spielte, sammelte Klinnert reichlich Erfahrung in der Zweiten Liga. Vor der nun abgelaufenen Saison kehrte sie dann noch einmal nach Solingen-Gräfrath zurück. Und das mit Erfolg: In der Klingenstadt gelang der Kreisläuferin mit dem HSV der viel umjubelte Zweitliga-Aufstieg.