Leser-Voting Die Rheinische Post sucht den „Galopper des Jahres“

Toijk (achtjähriger Wallach, Besitzer: Stall Laurus, Trainerin: Hella Sauer) Er ist das Aushängeschild des Stalles von Hella Sauer, die in Grafenberg sechs Pferde in Familienbesitz trainiert. Eine deutsche Rennbahn hat der Wallach bisher nur im Training gesehen, er startet ausschließlich in Frankreich, da er dort gezogen wurde und im Erfolgsfall zusätzliche Prämien kassiert. Ende 2021 ist er nach Düsseldorf gekommen, seitdem hat er sich als zuverlässiges Pferd erwiesen. Seine beste Saisoneistung zeigte er 2023 Anfang November, als er in Deauville an der Atlantikküste ein 53.000-Euro-Rennen über 1400 Meter gewann. Für ihn wird es im Frühjahr wieder nach Frankreich gehen.