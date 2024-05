Leonie Menzel von Germania Düsseldorf Ruderin hat beim Weltcup die Spitzenplätze im Blick

Am Mittwoch reist die deutsche Nationalmannschaft mit ihren qualifizierten Booten an – die noch nicht qualifizierten Teams wahren in diesen Tagen die Chance auf eine Nachqualifikation, die derzeit auf dem Rotsee stattfindet. Am Freitag beginnen der Weltcup mit den Vorläufen und Bahnverteilungsrennen, sofern nur maximal sechs Boote gemeldet sind. Das ist im Frauen-Doppelvierer der Fall, somit geht es nur noch um die Bahnverteilung für das Finale. In dem Rennen starten die drei WM-Medaillengewinner aus Großbritannien, den Niederlanden und China, die Vierten und Fünften aus der Schweiz und Australien sowie die mit WM-Platz sieben für Paris 2024 qualifizierten Deutschen. Weiterhin sitzt Lisa Gutschleisch (Heidelberger RK) für die gesundheitlich bedingt ausgefallene Tabea Schendekehl (Hansa Dortmund) im Boot, desweiteren Pia Greiten (Osnabrücker RV) auf Schlag, Leonie Menzel auf Position drei und im Bug Maren Völz (RC Potsdam).