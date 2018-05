Lokalsport: Leonie Menzel gewinnt Gold

Düsseldorf Ruderer vom RC Germania bei der 100. Internationalen Hügelregatta.

Leonie Menzel (RC Germania) gewann gemeinsam mit Melanie Göldner (Potsdam) zwei Goldmedaillen bei der 100. Internationalen Hügelregatta auf dem Baldeneysee in Essen. Im Doppelzweier reichte es zwar nicht für einen Laufsieg, aber als jeweils schnellstes U23-Boot wurden Menzel/Göldner an beiden Wettkampftagen geehrt. Im Doppelvierer ruderte Menzel in der RG Pirna/Potsdam/Düsseldorf auf Platz sieben von sieben Booten. "Das war ernüchternd", sagte Germania-Trainer Marc Messina.