Leo Große Westermann bei Eintracht Spontent Das Kribbeln ist wieder da

Eigentlich hatte Leo Große Westermann mit Volleyball auf hohem Niveau schon abgeschlossen. Die Betonung liegt auf „eigentlich“. „Mit diesen ganzen Hochkarätern um mich herum, kribbelt es mir jetzt plötzlich doch wieder in den Fingern“, sagt der 28-Jährige. „Es macht einfach unfassbar viel Spaß in dieser Mannschaft.“ Und das macht sich auch auf dem Spielfeld bemerkbar: Beim Meisterschaftsauftakt von Eintracht Spontent in der Heimpartie gegen TB Osterfeld gehörte der schlaggewaltige Angreifer in der vergangenen Woche zu den auffälligsten Akteuren, sprühte vor Tatendrang, hatte mit seinen harten und präzisen Schlägen großen Anteil am 3:0-Erfolg, bekam ein Sonderlob von Trainer Michael Kohne.