Leichtathletik-DM : Drei Mal Düsseldorfer Silber

Hatte schon eine Hand an der Goldmedaille: Jessie Maduka, Dreispringerin vom ART. Foto: rp/Birkenstock

Düsseldorf Die Bilanz der Landeshauptstadt bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Braunschweig kann sich sehen lassen. Jessie Maduka, Djamila Böhm und Maximilian Thorwirth sind deutsche Vizemeister in ihren Disziplinen.

Silbern glänzten die deutschen Leichtathletikmeisterschaften 2020 für die Düsseldorfer Vereine. Sowohl ART-Athletin Jessie Maduka (Dreisprung) als auch ihre Klubkameradin Djamila Böhm (400 m Hürden) und der Vertreter des SFD 75, Maximilian Thorwirth (5000 m), sicherten sich in ihren jeweiligen Disziplinen die Vizemeisterschaft und brachten somit drei Silbermedaillen mit in die Landeshauptstadt.

Eigentlich hatte Maduka die Hand bereits an der Goldmedaille, doch Maria Purtsa (LAC Erdgas Chemnitz) entriss der 24-Jährige gebürtigen Düsseldorferin mit ihrem letzten Versuch noch den Titel. Maduka hatte sich im vierten Durchgang mit 13,52 Metern die Führung von Purtsa, die im ersten Durchgang 13,42 m erzielt hatte, geholt und im fünften Versuch mit 13,57 m weiter ausgebaut. Der bis dahin weiteste Sprung der Konkurrenz bedeutete für Maduka nicht nur Titelhoffnung, sondern auch neue persönliche Saisonbestleistung. Doch Purtsa konterte mit 13,65 m in ihrem letzten Sprung. „Ich bin nicht so happy darüber. Bei meinem besten Sprung hing vor der Landung der rechte Fuß etwas und berührte den Sand. Sonst wäre es für mich noch etwas weiter gegangen“, analysierte Maduka leicht angesäuert. „Aber sich über Silber bei einer DM zu beschweren, ist Meckern auf hohem Niveau.“