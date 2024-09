„Die schnellste Straße der Welt“ So lief die dritte Ausgabe der Kö Meile

Unter dem Motto „Jemeensam Ballern“ verwandelte sich die Düsseldorfer Kö im dritten Jahr in Folge in eine amtlich vermessene Laufstrecke. Ausgelassene Stimmung herrschte nicht nur in der Cheerzone am Graf-Adolf-Platz, sondern auch auf der Zielgeraden vorbei an der „Run and Vibe“-Area sowie in Südrichtung auf der Königsallee, wo alle Läuferinnen und Läufer, von Amateuren bis Profis, von den Anfeuerungsrufen der Zuschauer getragen wurden. Regelmäßig knallten Konfettikanonen entlang der Strecke.