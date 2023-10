Fußball MSV Düsseldorf in der Krise

Es passte ins Bild einer zerfahrenen Partie, dass das Tor des Tages aus einer Standardsituation entstand. Bereits nach fünf gespielten Minuten war Sevastian Molla zur Stelle. Dank seines Treffers zog die Turu nach Punkten mit dem zehntplatzierten Gegner aus Hilden, die zweimal nur Aluminium trafen, gleich.



SC Kapellen – SG Unterrath 3:1 Für die SG Unterrath gab es im Auswärtsspiel beim Spitzenreiter SC Kapellen nichts zu holen. Doch auch wenn die Partie mit 1:3 verloren ging, war Unterraths Trainer Yannick Meurer nicht unzufrieden mit dem Auftritt seiner Elf. „Das war eine starke Leistung beim Tabellenführer, auf die wir aufbauen können.“ Zissis Alexandris hatte die SGU sehenswert in Führung gebracht (13.). Ärgerlich war der 1:1-Ausgleich, bei dem die Unterrather Abwehr vergeblich auf einen Abseitspfiff wartete (28.). Erneut Alexandriss hatte dann kurz nach der Pause das 2:1 auf dem Schlappen. „Stattdessen kriegen wir ein doofes Gegentor nach einem Freistoß“, ärgerte sich Meurer. Per Konter machte der abgezockte SCK letztlich den Deckel drauf.



Victoria Mennrath – SC West 6:2 Bereits am Freitag kam der SC West bei Victoria Mennrath mit 2:6 unter die Räder. Nach dem fünften Spiel in Folge ohne Sieg flüchtete sich Trainer Goran Tomic in Durchhalteparolen. „Wir müssen positiv bleiben und von Spiel zu Spiel gucken, dann werden wir auch irgendwann wieder die Punkte reinziehen“, so der Coach nach dem Spiel. Hamza Naji (41.) und Marco Lüttgen (43.) hatten die Oberkasseler nach 0:2-Rückstand zwischenzeitlich zurück ins Spiel gebracht. Doch nach dem 2:3 unmittelbar nach Wiederanpfiff fiel der schlecht verteidigende SC West auseinander.