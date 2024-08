Landesliga startet Wie Turu Düsseldorf den Umbruch im Sommer gemeistert hat

Nach dem unglücklichen Aus in Runde eins des Fußball-Niederrheinpokals gegen den Ligarivalen SC Kapellen-Erft möchte die Turu am Sonntag zumindest in der Landesliga gut aus den Startlöchern kommen. Allerdings hat es auch der Punktspielauftakt für die Oberbilker durchaus in sich. Mit dem VfL Jüchen-Garzweiler stellt sich der Tabellenvierte der vergangenen Saison im Stadion an der Feuerbachstraße vor, den man bei normalem Verlauf auch in dieser Spielzeit wieder im oberen Tabellendrittel erwarten darf.