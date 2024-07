Erfahrener Mann kommt Turu Düsseldorf hat sein Torwarttrio komplett

Der 31-Jährige stand zuletzt beim Bezirksligisten Duisburger FV zwischen den Pfosten. Für Hamborn 07, den FC Kray, den 1. FC Bocholt und den TuS Bösinghoven absolvierte Delker weit über 100 Oberligaspiele. Ausgebildet wurde der Keeper im Nachwuchsleistungszentrum des MSV Duisburg. Bei den „Zebras“ durfte Delker in jungen Jahren auch schon Regionalliga-Luft schnuppern (5 Einsätze). „Die Turu konnte sich in der Vergangenheit immer auf starke Torhüter verlassen. Das wird auch in Zukunft so sein. Mit den drei Jungs, die wir in diesem Sommer verpflichten konnten, sind wir in diesem Bereich sehr gut aufgestellt“, freut sich Carrasco.