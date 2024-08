Landesliga SG Unterrath will in sicheren Gefilden landen

Er hat die Mannschaft in der vergangenen Saison erst spät übernommen und mit Ach und Krach sowie unter Mithilfe von U19-Trainer Niklas Leven über die Entscheidungsspiele bei Punktgleichheit in der Fußball-Landesliga gehalten. In der am Sonntag beginnenden Spielzeit möchte Deniz Aktag mit seiner neu formierten Truppe nun den nächsten Schritt gehen.