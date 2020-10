Fußball : Schwarz-Weiß verliert auch das Derby gegen Unterrath

Jacob Jawad (SW, li.) im Zweikampf mit Khalid Al-Bazaz (SGU). Foto: RP/HORSTMUELLER GmbH

Düsseldorf Fußball-Landesligist Schwarz-Weiß bleibt sieglos. Der Rather SV kehrt stark aus der Corona-Pause in den Punktspielbetrieb zurück und gewinnt gegen den SC kapellen. Der MSV Düsseldorf bleibt trotz der ersten Niederlage an der Spitze.

SC Schwarz-Weiß 06 - SG Unterrath 1:3 (1:2). Die Situation bei den Schwarz-Weißen spitzt sich zu: Auch nach dem fünften Spiel wartet das Team von Trainer David Breitmar weiter auf den ersten Saisonsieg, steht nach der Derbypleite gegen Aufsteiger Unterrath weiter im Tabellenkeller. „Wenn wir uns nicht langsam sputen, dann sind wir ein Abstiegskandidat“, sagte der Coach. Breitmar kritisierte: „Das war Männerfußball gegen Jugendfußball, eine verdiente Niederlage.“ Seine Elf habe zu naiv agiert und zu viele Fehler gemacht, „das wird dann bestraft“. Insgesamt vermisste der Trainer in seinem Team Spieler, die Verantwortung übernehmen: „Wir haben keine Leader auf dem Platz.“ Im Vergleich zum 0:0 in der Vorwoche gegen Kleinenbroich sei der Auftritt ein Rückschritt gewesen – und das gegen ein Team aus Unterrath, das nach dem 1:6 gegen Kapellen auch keineswegs vor Selbstvertrauen strotzte. Selbst der frühe Führungstreffer von Malte Boermans (12.) gab den Schwarz-Weißen keine Sicherheit. Emre Tokat (21.) und Joshua Sumbunu (29.) drehten die Partie für die SGU.

„Unsere Moral war wichtig“, sagte Unterraths Trainer Suat Tokat. „Wir haben auch nach dem Rückstand weiter unseren Fußball gespielt.“ Insgesamt sei sein Team „taktisch diszipliniert und sehr gut“ aufgetreten: „Eine geschlossene Mannschaftsleistung.“ Bei der SGU feierte Mustafa Kalkan sein Debüt. Der 28-Jährige stieß erst in dieser Woche zum Team, kam vom Liga- und Stadtrivalen MSV. „Ich kenne ihn seit 15 Jahren. Er ist sehr fleißig, laufstark und zeigt eine gute Defensivarbeit.“ Im Derby agierte Kalkan auf dem rechten Flügel. Derweil ist Torwart Pascal Königs zu Oberligist Westfalia Herne zurückgekehrt.

Rather SV - SC 1911 Kapellen-Erft 4:2 (2:1). Der Rather SV hat sich nach seiner Corona-Zwangspause eindrucksvoll zurückgemeldet und gegen Kapellen den vierten Sieg im vierten Spiel eingefahren. Damit konnte das Team von Trainer Andreas Kusel in der Tabelle mit Spitzenreiter MSV gleichziehen. „Das war ein hochverdienter Sieg“, sagte Kusel nach der Partie. „In der ersten Hälfte haben wir komplett dominiert, in den letzten 20 Minuten ein paar Probleme bekommen und dadurch noch das 4:2 kassiert.“ Die Rather ließen sich auch von einem zwischenzeitlichen Rückstand nicht beirren und drehten die Partie mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause, ehe sie nach dem Seitenwechsel die Führung ausbauten.