Fußball : Rath ist gegen West nur Außenseiter

Trainer Kusel und sein Team fiebern dem Duell gegen den Oberligaabsteiger entgegen.

(dm) Ein klangvolles Derby steht für den Rather SV in der Fußball-Landesliga an: Am Sonntag (15 Uhr, Waldstadion) empfangen die Schwarz-Weißen den Oberliga-Absteiger SC West. „Wir freuen uns riesig darauf, das wird ein gutes Spektakel. Wir fiebern dem Derby entgegen“, bekennt Andreas Kusel. Und der Rather Coach merkt an: „Wir sind in dieser Partie zum ersten Mal in dieser Spielzeit Außenseiter.“ Dennoch sei es das Ziel, drei Punkte zu holen und „dem SC West auf dem Weg zum Wiederaufstieg ein Beinchen stellen“.