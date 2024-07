0:8 im Testspiel gegen St. Tönis Der FC Kosova kommt unter die Räder

Auch Turu 80 konnte am Wochenende kein Selbstvertrauen tanken. Gegen den ESC Rellinghausen unterlagen die Oberbilker zu Hause mit 0:2. „Ohne einzelnen Spielern nahe zu treten, haben wir mit einer B-Elf gespielt. Vor diesem Hintergrund war es eine gute Trainingseinheit“, sagte Turus Präsident Manuel Rey. Die Gastgeber gerieten im Anschluss an eine Ecke in Rückstand und vergaben danach einige Chancen auf das Ausgleichstor. Die größte hatte Selcuk Yavuz, der einen an ihn verursachten Foulelfmeter verschoss, bevor die Gäste in der Schlussphase auf 2:0 erhöhten.