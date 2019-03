Amateurfußball: MSV punktet im Stadtderby gegen den DSC 99

Ohne Sieger endete das Stadtderby im Tabellenkeller: Der MSV konnte mit dem 1:1 (0:0) gegen den DSC immerhin seine Negativserie durchbrechen. Für den neuen MSV-Coach Harald Becker war es im fünften Spiel der erste Punktgewinn.

„Es war die richtige Reaktion der Mannschaft“, lobte der DSC-Coach Christian Scholz nach dem 1:8-Desaster der Vorwoche. Das 1:1 sei „nach dem Rückstand okay“, doch zugleich bekannte Scholz, „ein lachendes und ein weinendes Auge“ zu haben. Denn ein Derbysieg sei in der Schlussphase möglich gewesen, doch Kevin Joao Lobato verpasste seinen zweiten Treffer, nachdem er kurz zuvor schon den Ausgleich erzielt hatte (82.). „Das wäre ein optimaler Schlusspunkt gewesen“, haderte Scholz mit der vergebenen Chance.

Samuel Heuer brachte den MSV nach der Pause in Führung (48.). „Da haben wir schnell in die Spitze gespielt“, lobte der MSV-Coach Becker. Die DSC-Verantwortlichen haderten hingegen in der Situation mit dem Pech Anton Redlichs, der über den Ball getreten hatte. Bis dahin sah Becker seine Mannschaft als überlegen: „In der ersten Hälfte haben wir den Ball gut laufen lassen und nur eine Chance zugelassen. Machen wir das 2:0, ist das Spiel entschieden.“ Doch stattdessen habe seine Mannschaft den DSC erst wieder stark gemacht.