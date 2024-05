„Eine Ehrensache für uns“ MSV Düsseldorf will der SG Unterrath Schützenhilfe leisten

Für die SG Unterrath geht es am letzten Spieltag der Fußball-Landesliga noch ans Eingemachte. Wieder einmal. Am Franz-Rennefeld-Weg hat man sich in den letzten Jahren eine Expertise angeeignet, was Rettungen in letzter Minute angeht. In der vergangenen Saison tütete die SGU den Klassenerhalt erst am letzten Spieltag mit einem 1:0-Heimsieg über den SC Kapellen ein, nachdem sie ein Jahr zuvor sogar noch eine Abstiegsrelegationsrunde überstehen musste.