Fußball Mo Darwish hat sein Glück gefunden

In Schalke spielte er mit internationalen Größen wie Leroy Sane (FC Bayern München) oder Thilo Kehrer (West Ham United) zusammen. In Hannover zählten beispielsweise Timo Hübers und Linton Maina (beide 1. FC Köln) zu seinen Teamkollegen. Dass die genannten Spieler im Gegensatz zu ihm den Sprung in die Bundesliga oder sogar bis in die Nationalmannschaft geschafft haben, erzeugt in Darwish kein Neidgefühl.