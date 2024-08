Landesliga FC Kosova nach Aufstieg mit neuer Strategie

„Klotzen statt Kleckern“. Das war in den letzten Jahren die Devise des FC Kosova. Der Erfolg gab den Verantwortlichen Recht. Mit hohem Aufwand und einer Ansammlung namhafter Spieler schaffte der in Benrath-Hassels zur Miete spielende Klub innerhalb von drei Jahren den Sprung von der Kreisliga A in die Landesliga. Dort soll das Ende der Fahnenstange freilich noch nicht erreicht sein. Allerdings hat sich beim FCK im Sommer einiges verändert. Nicht nur der Trainer ist neu.