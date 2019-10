Fußball-Landesliga : Kusel steckt auf Autobahn fest und verpasst Pokalspiel

Düsseldorf Eine Vollsperrung hält den Trainer des Rather SV auf. Am Sonntag trifft sein Team auf den FSV Duisburg. MSV reist nach Mintard.

FSV Duisburg – Rather SV. Für den Rather SV geht die zweite englische Woche in Folge zu Ende. Am Mittwoch mühten sich die Schwarz-Weißen im Kreispokal zu einem 3:2-Sieg gegen den Bezirksligisten TV Kalkum-Wittlaer und zogen ins Achtelfinale ein. Kurios: Trainer Andreas Kusel verpasste die Partie, weil er auf der Autobahn in eine Vollsperrung geraten war. Jakob Stangier per Handelfmeter und Jan Tegethoff brachten den Außenseiter zweimal in Führung, Anas Ouldali und Alexandros Kiprizlis glichen jeweils aus, ehe Jonas Schneider der Siegtreffer gelang.