Hockey : Nationalspielerin im Tor des DHC

Kristina Reynolds springt beim Hockey-Bundesligisten für Nathalie Kubalski ein.

Kristina Reynolds stammt aus einer sportlichen Familie. Der Vater ist Tennislehrer und die Mutter hatte es als Hockeyspielerin bis in die Hamburger Stadtauswahl geschafft. Ihre Hockeylaufbahn begann als kleines Mädchen beim Marienthaler THC. Da eine Spielerin für das Tor fehlte, übernahm sie den Posten und entdeckte ihre Freude daran. Schnell wurde ihr Talent entdeckt und der Harvestehuder THC holte sich den begabten Nachwuchs. 2012 nach den Olympischen Spielen in London hatte sie bereits einmal den Schläger an den Nagel gehängt, aber sie wurde den Hockeybazillus nicht los.

Am kommenden Wochenende geht es aber zunächst in der Bundesliga weiter mit zwei Begegnungen am Seestern. Am Samstag um 14 Uhr ist der Crefelder HTC, der Tabellenvierte, der Gegner. Am Sonntag um 12 Uhr folgt die „Stunde der Wahrheit“, wenn Tabellenführer Rot-Weiß Köln an den Seestern kommt.