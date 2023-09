Fußball Krisenstimmung bei Tusas Fußballerinnen

Eine ganz andere Stimmungslage herrschte am Sonntag beim Lokalrivalen CfR Links. Nach dem 4:2-Heimerfolg über den GSV Moers war Links-Coach Jan Eul zurecht stolz auf sein Team. „Moers ist für eine sehr sattelfeste Abwehr bekannt. Gegen diesen Gegner muss man erst einmal vier Tore schießen“, konstatierte der 32-Jährige. Eul hatte sein Team exzellent auf den Gegner vorbereitet und seine Spielerinnen den Matchplan ihres Coaches brav befolgt. So stürzten die Heerdterinnen den zweimal in Führung liegenden GSV in einer unterhaltsamen Partie in manche Verlegenheit. Sandra Moser (28.) und ein Eigentor (57.) brachten Links jeweils zurück ins Spiel, ehe Lotte Kaiser den Spieß komplettt herumdrehte (60.). Den Schlusspunkt setzte dann wiederum Moser nach einem einstudierten Angriff. „Das hatten wir genau so noch am Donnerstag vor dem Spiel trainiert“, lobte Eul.