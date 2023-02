Ex-Profi in der Kreisliga So lief das Debüt von David Odonkor beim SC West II

Alle Augen waren am Sonntag auf David Odonkor gerichtet. Der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler, einer der Protagonisten des Sommermärchens 2006, stand im Heimspiel gegen den DSV 04 überraschend erstmals in der Startelf des A-Kreisligisten SC West-Düsseldorf II. Der Hintergrund: Der 38-Jährige hatte eine Wette mit einem Kumpel verloren und trug deshalb das Trikot des Klubs aus dem Stadtteil Oberkassel. Doch das Debüt des Ex-Profis ging in die Hose. Trotz Odonkors Mitwirken unterlagen die Oberkasseler dem Gast aus Lierenfeld überraschend deutlich mit 0:4.