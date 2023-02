Fußball SC West II verliert mit David Odonkor

Der klare Sieg des DSV 04 sollte nicht die einzige Überraschung an diesem Spieltag bleiben. Auch das 2:2 des souveränen Spitzenreiters SG Benrath-Hassels bei Aufsteiger Hilden 05/06 war nicht unbedingt zu erwarten. „Wir haben es vor der Pause versäumt, uns klar abzusetzen. Am Ende dürfen aber auch wir einmal Unentschieden spielen. Wir wischen uns den Mund ab und dann geht es weiter“, sagte SG-Coach Nermin Ramic nach der Partie, in der die Gäste nach Toren von Ismail Agic und Ademin Hadzic zweimal in Führung lagen. Trotz des Unentschiedens bleibt die SG Benrath-Hassels mit fünf Punkten Vorsprung auf den CfR Links, der sein Spiel beim SV Hösel durch ein Tor in letzter Minute mit 3:2 gewann, souverän an der Spitze.