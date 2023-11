Fußball FC Bosporus auf Höhenflug

Es ist eine rasante Entwicklung, die der FC Bosporus unter Kemalettin Demir in dieser Saison bislang genommen hat. Demir hatte den Cheftrainer-Posten beim A-Kreisligisten erst vor dieser Saison übernommen als Nachfolger von Salih Sungur, unter dem sich Bosporus am letzten Spieltag der vergangenen Saison quasi zum Klassenerhalt gezittert hatte. Und binnen weniger Wochen gelang es dem 43-Jährigen, aus einem Beinahe-Absteiger weit mehr als einen Favoritenschreck zu formen. Dass Bosporus am Sonntag als Tabellenzweiter den eigentlichen Aufstiegsaspiranten CfR Links (5.) zum Topspiel bittet, scheint in Anbetracht von bereits 13 absolvierten Spieltagen kein Zufall mehr.