Kreisligist steht als Vizemeister fest DSC 99 ist zurück in der Bezirksliga

(magi) Der Sportplatz an der Windscheidstraße war plötzlich in schwarz-weißen Rauch gehüllt. Der Anlass war ein schöner. Mit einem ungefährdeten 4:1-Sieg über den SSV Erkrath haben die Fußballer des DSC 99 am vorletzten Spieltag in der Kreisliga A gleich den ersten von zwei „Matchbällen“ verwertet und die Rückkehr in die Bezirksliga perfekt gemacht. Nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Dennis Meinhardt nahmen die im Hintergrund gut vorbereiteten Feierlichkeiten ihren Lauf. In Aufstiegs-Shirts gekleidet und mit Bier, Zigarren und Rauchfackeln ausgerüstet, ließen sich die Spieler von Sascha Walbröhl für Erinnerungsfotos ablichten. Der Coach selbst dachte im Moment des Erfolgs auch an Freunde und Verwandte aller Beteiligten. „Bei ihnen möchte ich mich ebenso für die Unterstützung bedanken wie bei den Verantwortlichen des DSC, die immer seriös und positiv geblieben sind“, so Walbröhl.