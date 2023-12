Schneckenrennen in der Kreisliga A Spitzenreiter Bosporus patzt gegen Türkgücü Ratingen

Der Kampf um die Spitzenplätze in der Fußball-Kreisliga A verkommt mehr und mehr zum Schneckenrennen. Aus den „Top Sieben“ konnte am 16. Spieltag lediglich Schwarz-Weiß 06 ein Spiel für sich entscheiden. Die Elf von Trainer Matthias Castens fand nach zwei happigen Niederlagen in Serie mit dem 3:0 über die DJK Tusa 06 in die Erfolgsspur zurück. Entscheidender Akteur auf dem Feld war dabei „Doppelpacker“ Berkant Jumerovski (34., 48.). Shunta Murakami (90.) rundete den aus Sicht der Platzherren gelungenen Nachmittag ab.