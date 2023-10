Fußball Keine Angst vor Sidney Sam

Immerhin ist sich Schwarz-Weiß-Trainer David Breitmar ziemlich sicher, dass Sidney Sam am Sonntag für Links auflaufen wird. „Nachdem was ich gehört habe, wird das der Fall sein“, so der Schwarz-Weiß Coach, der sich deshalb aber nicht verrückt machen will. „Er ist ein toller Spieler, keine Frage. Aber er spielt nun in der Kreisliga. Und wir werden versuchen, ihn auf dieses Niveau herunterzuholen.“