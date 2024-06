Kreisliga A Düsseldorf Wersten holt Frank Penz als neuen Trainer

Künftig liegt die Verantwortung an der Seitenlinie also in den Händen von Frank Penz. Der Auftrag an den Neuen: Den eingeschlagenen „Werstener Weg“ fortführen, weitere Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in die erste Mannschaft zu integrieren und das Team tabellarisch ein Stück weiter nach oben zu führen, so wie es auch in der abgelaufenen Spielzeit schon möglich schien. Die Voraussetzungen unter denen Penz seinen Dienst in Wersten antritt, sind dabei nicht so schlecht. Mit Kilian Laux und Dariusz Tontsch konnten die umworbenen „Shootingstars“ gehalten werden. Auch die erfahrenen Säulen um Fred Adomako, Swan Oehme und Dylan Wackes bleiben Wersten treu. Neu zum Team stößt der 31-jährige Patrick Trautner (Hilden 05/06), der unter Faßbender beim VfL Benrath schon auf Landesliga-Niveau gekickt hat. Weitere Zugänge sollen folgen. „Wir wollen uns noch gezielt verstärken“, sagt Faßbender, der zudem vier Spielern aus der eigenen A-Jugend die Chance einräumen will, „oben“ anzuklopfen.