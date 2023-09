Fußball CfR Links empfängt DSC 99 zum Spitzenspiel

Freizeit? Davon hat Sascha Walbröhl gerade wenig. Neben Beruf, Fußball und familiären Verpflichtungen muss der Trainer des A-Kreisligisten DSC 99 in diesen Tagen auch Termine wahrnehmen, auf die er gerne verzichten würde. Noch immer gilt es, die Geschehnisse beim Auswärtsspiel beim SC Unterbach aufzuarbeiten. Deshalb weilte Walbröhl am Donnerstagabend beim Fußballkreis Düsseldorf. Und deshalb muss er am kommenden Montag auch noch einmal bei der Polizei vorstellig werden. „Das Ganze verhagelt mir schon die Laune. Richtige Vorfreude auf den kommenden Sonntag kommt bei mir nicht auf“, sagt der 47-Jährige. Dabei steht für den DSC 99 auswärts beim CfR Links schon eine besondere Partie an. „Auch wenn da noch keine Entscheidung in Sachen Meisterschaft fällt, kann man denke ich schon von einem Spitzenspiel sprechen“, meint Walbröhl. Die Tabelle bestätigt den Ex-Profi.