Fußball Kosova und Eller ziehen in der Bezirksliga davon

(magi) An der Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga deutet aktuell einiges auf einen Zweikampf zwischen dem FC Kosova und der TSV Eller 04 hin. Die beiden Klubs haben sich am Gründonnerstag einen Fünf-Punkte-Vorsprung auf den ersten Verfolger DJK Neuss-Gnadental erarbeitet. Verantwortlich dafür war in erster Linie der Tabellenführer Kosova, der das Spitzenspiel gegen Gnadental auf eigener Anlage auch dank zweier Treffer des ehemaligen Gnadentalers Derman Disbudak (7., 54.) mit 5:3 für sich entschied.