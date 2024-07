Zweitliga-Basketballer basteln an ihrem Kader Deutsche Talente für die ART Giants

Mit dem 27-jährigen Grant Teichmann können die Düsseldorfer einen quirligen Shooting Guard begrüßen, der in den vergangenen drei Jahren zu den absoluten Leistungsträgern bei den Titans gehörte. Seine Paradedisziplin: Würfe aus der Ferne. Schon in seiner ersten Spielzeit in Dresden katapultierte er sich mit 92 getroffenen Dreiern in die Herzen der Titans-Fans und hatte einen enormen Anteil am Aufstieg in die Pro A. Hier lieferte er in den vergangenen zwei Jahren weiter ab. Letzte Saison erzielte er durchschnittlich 12,5 Punkte pro Partie. Mit seiner Verpflichtung erhoffen sich die ART Giants, ihre Offensivkraft weiter zu steigern und in der kommenden Saison eine größere Rolle in der ProA zu spielen. Entsprechend begeistert zeigte sich Sportdirektor Marin Petric über die Vertragsunterzeichnung des 27-Jährigen. „Grant ist ein Spieler, der perfekt in unser Team passt. Seine Fähigkeiten und seine Erfahrung werden uns helfen, unsere Ziele in der kommenden Saison zu erreichen.“ Auch Trainer Andaç Yapicier äußerte sich rundum zufrieden: „Grant bringt nicht nur sportlich viel mit, sondern auch menschlich. Er ist ein echter Teamplayer und wird uns sowohl auf als auch neben dem Platz weiterbringen.“