Vor 7000 Besuchern auf der Düsseldorfer Galopprennbahn Kölner Galopper siegt im Auktionsrennen

Leon Wolff saß im Sattel des Hengstes, der einer der beiden Favoriten war, sich nach offensivem Ritt leicht gegen den stark laufenden Lokalmatador Zafirelli aus dem Stall von Sascha Smrczek durchsetzte, der hoch gewettete Square Carnot, den Peter Schiergen, der Deutsche Meister seiner Berufssparte trainiert, wurde Dritter. „Er galoppiert halt sein Tempo herunter”, kommentierte Wolff den Sieg von Tulpar, „die anderen sind zwar noch näher gekommen, aber es hat dann trotzdem gereicht.” In fünf Wochen geht es für das vordere Trio weiter, denn dann steht in Baden-Baden ein weiteres Auktionsrennen an, wobei ein echter Jackpot winkt, werden dort doch 200.000 Euro an Rennpreisen ausgeschüttet. „Das ist das Ziel”, sagt Grewe, doch da ist er natürlich nicht alleine.