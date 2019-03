Handball: Knappe Niederlage für Angermund

In der Handball-Oberliga gab es für den TVA eine 23:25-Pleite gegen Aldekerk.

(hinz) Trotz kleiner Besetzung mit nur einem Wechselspieler ist der TV Angermund in der Handball-Oberliga gegen den TV Aldekerk nur knapp an einem Sieg vorbeigeschrammt. Obwohl Aldekerk eine vollbesetzte Bank zur Verfügung hatte unterlag Angermund nur 23:25. Nach einem ausgeglichenen Beginn war für Nils Thanscheidt, der unglücklich auf den Rücken gefallen war, die Partie vorläufig beendet. Nun musste auch Florian Hasselbach im Angriff mit ran, der wegen seiner Schulterverletzung eigentlich nicht werfen kann und deshalb nur in der Deckung spielen sollte.