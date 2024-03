Handball Knapp an der Überraschung vorbei

Im zweiten Durchgang knüpfte Anna-Katharina Lange im Fortuna-Tor nahtlos an die gute Vorstellung von Federschmidt an. Auch ihre Vorderleute waren nicht gewillt, dem Spitzenreiter die Punkte kampflos zu überlassen, verkürzten auf 19:21 und blieben dem BHC bis zum 23:25 (44. Minute) dicht auf den Fersen. Als die Gastgeber dann aber kurz hintereinander nach Hinausstellungen zwei Mal in Unterzahl spielen mussten, nutzte der BHC seine Chance clever und setzte sich auf 29:24 ab. Diesen Rückstand konnte die Fortuna zwar noch einmal auf 29:32 verkürzen, am Ende aber nicht mehr aufholen, da auch die Bergischen in Yelyzaveta Salimova eine exzellente Torfrau hatten und bei einigen Pfosten- und Lattentreffern in der zweiten Hälfte einfach auch das Glück für eine faustdicke Überraschung fehlte.