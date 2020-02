Fußball : „Einzelne Spieler haben der Mannschaft geschadet“

Der Trainer des TSV Eller 04 spricht über das Hauptproblem der Hinrunde und das neue Ziel bis zum Sommer.

In den vergangenen Jahren zählten die Bezirksliga-Fußballer des TSV Eller 04 stets zum Kreis der Aufstiegsanwärter, wenngleich der Sprung in die Landesliga bis heute nicht geglückt ist. Auch vor dieser Saison wollte das Team von Trainer Kerim Kara oben angreifen. Doch dieses Vorhaben ist schon gescheitert.

Also lag es an einzelnen Spielern?

Kara Langfristig will der Verein oben mitspielen. Ob es dann für den Aufstieg reicht, hängt an mehreren Faktoren: an der Gruppenstärke, den Zu- und Abgängen. In jedem Fall ist es das Ziel, unter die besten fünf Teams zu kommen. Da bin ich optimistisch, dass wir das schaffen.