Leichtathletik Kenianerin und Franzose gewinnen Kö-Meile

Wie schon bei der Premiere im Vorjahr verwandelte sich die Düsseldorfer Kö am Sonntag in eine amtlich vermessene Laufstrecke. Am Straßenrand herrschte nicht nur in der Cheerzone am Graf-Adolf-Platz eine ausgelassene Stimmung. Auch auf der Zielgeraden vorbei an der „Run and Vibe“-Area sowie in Südrichtung auf der Königsallee wurden alle Läuferinnen und Läufer, von Amateur bis Profi, von vielen Anfeuerungsrufen getragen. Für spannende Entscheidungen sorgten unter anderem die beiden Elite-Läufe, bei denen die Veranstalter mit 13 verschiedenen Nationalitäten internationale Spitzenfelderzusammengestellt hatten. Bei den Frauen landeten die als Favoritinnen angereisten drei WM-Teilnehmerinnen auf dem Podest.