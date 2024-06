Keine Extrawürste mehr FC Kosova macht beim Aussortieren des Kaders vor großen Namen nicht Halt

„Wir wollen noch ein paar junge Spieler dazu holen, die Bock auf das Projekt und den Ehrgeiz haben, sich weiterentwickeln zu wollen“, betont El Mimouni. So wie der 23-jährige Lejs Zenuni, der vom Landesliga-Absteiger ASV Mettmann zum Aufsteiger kommt. Auch Emre-Ilhan Caraj passt in dieses Beuteschema. Der junge Offensivmann zählte in der vergangenen Spielzeit zum Stammpersonal beim künftigen Ligarivalen 1. FC Viersen. Dass er auch künftig nicht ganz auf Erfahrung verzichten mag, unterstrich El Mimouni mit der Verpflichtung von Taira Tomita. Der 30 Jahre alte Verteidiger suchte nach dem Aufstieg mit dem FC Pesch in die Mittelrheinliga eine neue Herausforderung in der Nähe seines Wohnortes Düsseldorf. Der FC Kosova schlug umgehend zu. „Er hat schon ein bisschen was gesehen und wird uns bestimmt weiterbringen“, glaubt El Mimouni. Ausgebildet wurde Tomita unter anderem im Nachwuchsleistungszentrum des FC Schalke 04 unter Trainer-Ikone Norbert Elgert.