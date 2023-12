Fußball Kein Sieg für Düsseldorfs Landesligisten

So kam, was kommen musste. Wie schon eine Woche zuvor bei der 1:2-Niederlage gegen den SC Cronenberg so kassierten die auf dem letzten Tabellenplatz liegenden Oberkasseler kurz vor Schluss nach einer Ecke das spielentscheidende Gegentor. Nutznießer war Mettmanns Routinier Carlos Penan (84.).



DJK Fortuna Dilkrath – MSV Düsseldorf 1:1 Im Moment der großen Enttäuschung versuchte Mo Rifi das Positive im Blick zu behalten. „Ein Punkt ist besser als kein Punkt“, sagte der Trainer des MSV Düsseldorf nach dem 2:2 bei Fortuna Dilkrath. Dabei hielten die von ihm trainierten Gäste bis in die Nachspielzeit hinein sogar drei Punkte in den Händen.