Tischtennis : Karakasevic startet bei den German Open

(mjo) Vier Chinesen führen die Setzliste bei den German Open der Tischtennisspieler in Magdeburg an. Auf Platz neun folgt mit Timo Boll das erste Tischtennis-Ass der Düsseldorfer Borussia. Aber nicht nur die Spitzenspieler des nationalen Rekordmeisters vertreten die Landeshauptstadt.

Nach dem Aufstieg in die 3. Bundesliga hatten sich die Champions den 44jährigen Serben (der Vater war mit Jugoslawien Europameister) als neuen Spitzenmann geholt. Der Linkshänder, der aktuell Präsident des serbischen Tischtennisverbandes ist, gilt als „weltbester Doppelspieler“. Seit 1995 nahm er für sein Heimatland an mehr als zehn Weltmeisterschaften teil. Im Mixed an der Seite der Litauerin Ruta Paskauskiene gewann er vier Europameisterschaften (2000, 2005, 2007, 2009), im Doppel siegte er in einigen Weltranglisten-Turnieren. Vor 20 Jahren kam der Rückhandspezialist, dessen beste Weltranglisten-Platzierung die Nummer 32 war, zum Bundesligisten TTV Ochsenhausen, mit dem SV Plüderhausen holte er den DTTB-Pokal und den ETTU-Cup. Ein Höhepunkt seiner Karriere war die Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen in Peking.