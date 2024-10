Borusse scheitert im Achtelfinale Källbergs bittere Niederlage in Peking

Während sich Källberg auf dem Rückweg befindet, startet für seine Vereinskameraden Kay Stumper und Borgar Haug erst eine Fernreise. Die beiden 21-Jährigen starten beim mit insgesamt 22.500 US-Dollar dotierten Feeder-Turnier in Doha. Die beiden gehören beim Turnier (bis 6. Oktober) in dem arabischen Emirat zu den Favoriten, sind sie doch an Position zwei (Stumper), bzw. drei gesetzt. Nur der Belgier Cedrick Nuytinck, der in der Tischtennis Bundesliga für Aufsteiger Borussia Dortmund spielt, ist noch etwas höher gesetzt.