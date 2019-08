Tennis : TCR-Nachwuchsspielerin überzeugt

Bei den Junior-Open im Tennis gewinnt Victoria Vieten den U16- und U18-Wettbewerb.

(tino) Victoria Vieten (TC Rheinstadion) feierte bei den Düsseldorf Junior Open (DJO), also den offenen Düsseldorfer Tennis-Stadtmeisterschaften, einen Doppel-Erfolg. Das ist aber nicht so zu verstehen, wie es ein Tennis-Doppel üblicherweise ist. Nein, die 15-Jährige holte sich in ihrem Heimatclub sowohl den Einzeltitel in der Altersklasse U16 als auch in der U18. Den U16-Turniersieg hatte Vieten bereits am Donnerstag gefeiert. Am letzten DJO-Tag ließ sie mit dem 6:3, 6:3-Finalsieg über die Russin Darya Osadova (TUS Ickern) den Gesamterfolg in der höheren Altersklasse folgen. „Das Finale war ein richtig hartes Match“, befand Vieten. Sie zeigte neben Athletik und bärenstarken Schlägen auch mentale Stärke. Und das, obwohl ihr nach einer langen Verletzungspause eigentlich die Spielpraxis fehlen müsste. Aber die Düsseldorferin belehrte die Zuschauern eines Besseren.