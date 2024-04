Rudern  Junger Trainer erobert Ruderklub

So wurde er schon in jungen Jahren zum Trainer. „Ich wollte einfach beim Rudern bleiben, helfen. Es war also ein fließender Übergang, als ich im Verein und dann am Stützpunkt ausgeholfen habe. Der Leistungssport hat mich auch als Trainer direkt sehr gereizt.“ Er begann zunächst ein Studium, ehe er entschied, sich auf die Trainerkarriere zu konzentrieren. 2023 legte er das Studium auf Eis. Den B-Schein hat er in der Tasche, den A-Schein möchte er bis 2025 machen.