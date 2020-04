Oster-Fußballturnier : U19 Champions Trophy sucht neuen Hauptsponsor

Düsseldorf Das traditionsreiche Juniorenfußball-Turnier beim BV 04 Düsseldorf steht vor wirtschaftlichen Problemen. Nach der Absage wegen der Corona-Pandemie läuft nun der Vertrag mit dem bisherigen Hauptsponsor aus.

Für die Macher der U19 Champions Trophy war es ein trauriges Osterfest. Am Montag um 17 Uhr wäre das traditionelle Osterturnier des BV 04 mit dem großen Finale zu Ende gegangen, doch wegen der Corona-Pandemie musste der Wettbewerb frühzeitig abgesagt werden. Mit dem Ostermontag endet allerdings auch vertragsgemäß die Zusammenarbeit mit dem Namenssponsor der Trophy, der CRB Antriebstechnik GmbH. Daran ändert sich auch nichts, obwohl das 58. Turnier erst 2021 stattfinden wird. Eine Verlängerung kam für das Unternehmen nicht in Frage.

„Wir danken Geschäftsführer Liuzhao Cai und seinen Kollegen für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen drei Jahren“, erklärten die Veranstalter in einer Mitteilung. „Zusammen haben wir das Turnier noch einen Schritt weiter nach vorne bringen können.“ Das erklärte Ziel, einmal eine Mannschaft aus der Volksrepublik China an die Hans-Böckler-Straße zu lotsen, wurde jedoch nicht erreicht. „2018 standen wir zwar kurz davor, die chinesische U19 Nationalmannschaft zu bekommen, das wurde aus politischen Gründen aber kurzfristig abgesagt“, berichtet Turniersprecher Piet Keusen.