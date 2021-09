Jugendfußball : Knapper Sieg für Unterrahts A-Jugend

Unterraths Jacob Elias Heufken (r.) und Velberts Anes Tiganj. Foto: RP/HORSTMUELLER GmbH

Düsseldorf Während die SGU zwar holprig, aber am Ende mit drei Punkten in die Mission Aufstieg startete, verlief die Premiere des DSC 99 in der Niederrheinliga weniger erfolgreich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marcus Giesenfeld

Die A-Junioren der SG Unterrath sind erfolgreich in die Mission „Aufstieg in die Junioren-Bundesliga“ gestartet. Nichts anderes hatte Trainer Toma Ivancic vor dieser am Wochenende gestarteten Saison in der Fußball-Niederrheinliga als Ziel ausgegeben. Am ersten Spieltag behauptete sich die SGU zu Hause gegen den SC Velbert knapp mit 2:1 (2:1), musste dabei aber zunächst eine kalte Dusche hinnehmen. Nach gerade einmal sieben gespielten Minuten lag der selbsterklärte Favorit durch das Tor des Ex-Fortunen Kieran Boßhammer im Hintertreffen.

Doch die Ivancic-Elf steckte diesen Nackenschlag gut weg und drehte den Spieß noch vor der Pause um. Umjubelter Akteur auf Seiten der Gastgeber war Stürmer Anes Tiganj, der für seinen Doppelschlag nur (29., 36.) wenige Minuten brauchte. „Das war ein schwaches Spiel von uns. Der Ausfall von vier Spielern hat uns offenbar nicht gut getan“, sagte Ivancic. Nicht so erfolgreich wie die A-Jugend kam der jüngere B-Jugendjahrgang der SGU aus den Startlöchern. Bei den Sportfreunden Baumberg setzte es für das Team von Engin Kum eine 0:3-Niederlage.

Auch der DSC 99 blieb bei der Saisonpremiere punkt- und torlos. Gegen den 1.FC Mönchengladbach setzte es eine 0:2-Heimniederlage. Besser machte es Fortunas U16 beim ASV Süchteln. Amar Kashatanjevac (13.) und Selahattin Cankirli (60.) markierten die Treffer zum 2:0-Auswärtserfolg. Tatenlos zusehen musste die TuRU hingegen am ersten Spieltag. Das Heimspiel gegen den VfL Rhede fiel wegen eines Corona-Falls beim Gegner aus.

Gleich ein dickes Ausrufezeichen setzten die C-Junioren des BV 04 am ersten Spieltag mit dem 11:0-Kantersieg im Derby über die 1. Jugend-Fußball-Akademie. „Das war ein echtes Feuerwerk. Ich bin stolz auf meine Mannschaft“, sagte Trainer Jose Luis Requena. Vor allem Amin Adalas (5 Tore) und Emin Sula (3) waren nicht zu bremsen. Die restlichen Treffer erzielten Ahmed Ghannay, Valentino Sachse und Jacob Sherman.